Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов объяснил нестабильность игры команды в матче с «Нефтехимиком» (5:4). По его словам, уфимцы сегодня «играли как на качелях».
«Хотелось бы, чтобы мы целостно проводили весь матч. Но пока не получается, потому что мы ещё сбавляем обороты. Отпускаем газ в те моменты, когда должны действовать так же, как в первом периоде. Не должны выдыхать и думать, что игра уже сделана после первой 20-минутки, когда ведём 2:0, нужно сохранять концентрацию все 60 минут», — рассказал Виктор Козлов.
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