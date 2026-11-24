В заключительном периоде «юлаевцы» забили два гола в ворота Долганова. Сначала нападающий Максим Кузнецов после сольного прохода отправил шайбу под перекладину. На 52-й минуте дальний бросок Мэттью Маджо в ворота переправил Максим Загребин — 4:3.

Однако на 53-й минуте «Нефтехимик» снова сравнял счет. В этот раз «бразильский хоккей» командам устроить не удалось. В концовке инициатива была на стороне уфимских игроков. Но основное время игры завершилось вничью. В начале овертайма Никита Зоркин забросил шайбу в дальний угол с передачи Алалыкина. Его дубль принес «Салавату Юлаеву» третью победу подряд.

Уфимская команда с 32 очками в 29 матчах занимает шестое место в турнирной таблице «Востока». 26 ноября предстоит встреча с минским «Динамо».

Ранее сообщалось, что защитник «Салавата Юлаева» Алексеев вернулся на лед после травмы.