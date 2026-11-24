«Салават Юлаев» на домашнем льду обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Игра завершилась в овертайме со счетом 5:4.
«Юлаевцы» открыли счет матча на 6-й минуте. Первым же броском ворота Долганова распечатал Руслан Педан. Защитник впервые отличился голом в составе уфимской команды. Через четыре минуты «Салават Юлаев» удвоил преимущество благодаря точному броску другого защитника Никиты Зоркина — 2:0.
В первом периоде «юлаевцы» играли активно, проведя атаку за атакой. А второй отрезок, как и в большинстве предыдущих матчей, провели неудачно. Уфимцы проиграли «волкам» борьбу в обороне. Это позволило гостям устроить затяжную атаку и сравнять счет к 26-й минуте. Тренерскому штабу «Салавата» пришлось взять тайм-аут. Спустя четыре минуты нижнекамцы воспользовались удалением Данила Алалыкина и вышли вперед.
В заключительном периоде «юлаевцы» забили два гола в ворота Долганова. Сначала нападающий Максим Кузнецов после сольного прохода отправил шайбу под перекладину. На 52-й минуте дальний бросок Мэттью Маджо в ворота переправил Максим Загребин — 4:3.
Однако на 53-й минуте «Нефтехимик» снова сравнял счет. В этот раз «бразильский хоккей» командам устроить не удалось. В концовке инициатива была на стороне уфимских игроков. Но основное время игры завершилось вничью. В начале овертайма Никита Зоркин забросил шайбу в дальний угол с передачи Алалыкина. Его дубль принес «Салавату Юлаеву» третью победу подряд.
Уфимская команда с 32 очками в 29 матчах занимает шестое место в турнирной таблице «Востока». 26 ноября предстоит встреча с минским «Динамо».
Ранее сообщалось, что защитник «Салавата Юлаева» Алексеев вернулся на лед после травмы.
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