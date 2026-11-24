В Башкирии на 77-м году жизни скончался экс-руководитель Федерации бокса республики Владимир Николаюк. Его уход стал большой потерей для спортивного сообщества региона, сообщили в Федерации бокса РБ.

Владимир Николаюк посвятил спортивную карьеру боксу. В 1974 году он начал тренерскую деятельность в спортивном клубе имени Гастелло. С этого времени его жизнь была неразрывно связана с развитием бокса в республике. В течение 12 лет Владимир Николаюк возглавлял Федерацию бокса Башкирии. Он стоял у истоков развития регионального бокса, внёс значительный вклад в становление спортивной школы и организацию соревнований.

Владимир Николаюк был мастером спорта СССР по боксу, двукратным призёром чемпионатов СССР, заслуженным работником физической культуры РФ.

Ранее председатель Госсобрания республики, президент Федерации бокса РБ Андрей Назаров отмечал, что Владимир Петрович был не только прекрасным спортсменом, но и всю жизнь вкладывал свои силы в развитие бокса в регионе.

«Благодаря этим людям наша республика гордится своими спортсменами и продолжает славные традиции», — писал Андрей Назаров.

Прощание с покойным состоится 25 ноября в 11 часов в Уфе в зале прощания «Вознесение». Владимира Петровича похоронят в селе Кудеевский Иглинского района.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

Ранее сообщалось о кончине одного из основоположников башкирского бокса Олега Беликова.