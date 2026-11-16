Умер один из основателей башкирской школы бокса Олег Беликов. Ему было 79 лет. Об этом «Башинформу» сообщили в Федерации бокса республики.

Олег Беликов — мастер спорта СССР по боксу, заслуженный работник физической культуры РБ. С начала 1980-х годов до 2017 года он посвятил себя тренерской работе, воспитал более 20 мастеров спорта и множество спортсменов.

«Ушел из жизни человек, стоявший у истоков башкирского бокса. Его имя и многолетний труд навсегда останутся частью истории нашей школы», — отметили в Федерации бокса РБ.

Прощание состоится 17 ноября в 11.30 на Тимашевском кладбище.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким Олега Алексеевича.