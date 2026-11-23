Хоккеист «Салавата Юлаева» Александр Алексеев, получивший травму в начале октября, вернулся на лед. Ведущий защитник уфимцев должен сыграть в одном из ближайших матчей.

«Восстановление идёт полным ходом, всё хорошо. В конце ноября буду готов играть», — цитирует Алексеева «Спорт-Экспресс».

Защитник выразил благодарность врачам, партнерам по команде и жене за поддержку.

Ранее Башинформ сообщал, что «Салават Юлаев» из-за травм потерял ведущих защитников. На сегодня в списке травмированных остаются защитники Никита Щербаков, Григорий Панин, Александр Алексеев. Также в середине ноября в «лазарет» отправился форвард Шелдон Ремпал.