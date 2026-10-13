Уфимский «Салават Юлаев» из-за травм потерял ведущих защитников. Об этом на пресс-конференции после матча с «Нефтехимиком» заявил главный тренер команды Виктор Козлов.
Игру с нижнекамской командой пропустили защитники Дин Стюарт, Александр Алексеев и Ярослав Цулыгин. Тренерский штаб «Салавата» вызвал несколько игроков из нефтекамского «Тороса». Также накануне из-за повреждения матч не доиграл защитник Сергей Варлов. По словам наставника уфимцев, хоккеист сейчас проходит обследование.
Главный тренер уфимской команды отметил, что несмотря на потери, команда продолжит бороться за высокие места в турнирной таблице.
«Не вижу поводов для паники. Это хоккей, это сезон, у ребят разные травмы», — прокомментировал Виктор Козлов.
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