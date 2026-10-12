Дубль Ремпала принес победу «Салавату» над «Нефтехимиком»

«Салават Юлаев» в домашнем матче обыграл «Нефтехимик». Встреча в эти минуты завершилась на «Уфа-Арене» со счетом 4:3.
После неудачного выезда в Магнитогорск уфимцы усилились защитниками «Тороса» Ильданом Газимовым и Виталием Будницким, а Виктор Козлов к домашнему матчу перетасовал звенья.
Уже в начале встречи «юлаевцы» схлопотали двойное удаление. Натиск «волков» хозяева выдержали во многом благодаря уверенной игре голкипера Вязового. Но на 8-й минуте гости всё же открыли счёт в равных составах — 0:1.
На 26-й минуте большинство «Салавата» реализовал Шелдон Ремпал: получив передачу от Мэттью Маджо, Ремпал с кистей пальнул в ближний верхний угол — Озолин среагировать не успел. Впервые за 7 матчей лидер «Салавата» отметился голом в равных составах. За 2 минуты до конца отрезка «Нефтехимик» остался в меньшинстве за неспортивное поведение, но ещё одним шансом уфимцы не воспользовались.
В начале второго периода Ремпал вышел на рандеву с нижнекамским вратарем и красивым голом вывел «юлаевцев» вперёд — 2:1. При этом гости не успевали за скоростной игрой хозяев и пытались переломить ход матча грубостью: на 24-й минуте нижнекамец Матвей Надворный толкнул Вадима Шипачёва на борт и получил 2-минутный штраф. Ветеран «Салавата» был вынужден отправиться на скамейку запасных.
В середине отрезка уфимская команда полностью перехватила инициативу и провела череду быстрых атак, а гости надолго застревали в своей зоне. Но в концовке периода первое звено «Салавата» пощекотало нервы болельщикам: они упустили Надворного один в ноль, но Вязовой сыграл уверенно.
В начале третьего периода уфимцы позволили форварду «волков» свободно войти в зону, и его одиночная атака обернулась голом — 2:2. Но радость гостей длилась не долго. Через 2 минуты Владислав Ефремов с передачи Максима Кузнецова переправил шайбу в ворота и вернул преимущество уфимцам.
На 52-й минуте Алалыкин получил малый штраф за бросок клюшки, однако «юлаевцы» в меньшинстве заиграли ещё быстрее — молодой нападающий Максим Загребин после ошибки вратаря «Нефтехимика» забросил первую шайбу в меньшинстве в сезоне — 4:2.
В концовке «волки» оголили ворота, выпустив шестого полевого, и отыграли одну шайбу. Но в остальное время «Салават» уверенно выстоял и довёл счёт до победного — 3:4.
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