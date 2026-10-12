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19:04 (UTC+5), 12 Октября 2026

Дубль Ремпала принес победу «Салавату» над «Нефтехимиком»

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Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
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«Салават Юлаев» в домашнем матче обыграл «Нефтехимик». Встреча в эти минуты завершилась на «Уфа-Арене» со счетом 4:3.

После неудачного выезда в Магнитогорск уфимцы усилились защитниками «Тороса» Ильданом Газимовым и Виталием Будницким, а Виктор Козлов к домашнему матчу перетасовал звенья.

Уже в начале встречи «юлаевцы» схлопотали двойное удаление. Натиск «волков» хозяева выдержали во многом благодаря уверенной игре голкипера Вязового. Но на 8-й минуте гости всё же открыли счёт в равных составах — 0:1.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 23

На 26-й минуте большинство «Салавата» реализовал Шелдон Ремпал: получив передачу от Мэттью Маджо, Ремпал с кистей пальнул в ближний верхний угол — Озолин среагировать не успел. Впервые за 7 матчей лидер «Салавата» отметился голом в равных составах. За 2 минуты до конца отрезка «Нефтехимик» остался в меньшинстве за неспортивное поведение, но ещё одним шансом уфимцы не воспользовались.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 26

В начале второго периода Ремпал вышел на рандеву с нижнекамским вратарем и красивым голом вывел «юлаевцев» вперёд — 2:1. При этом гости не успевали за скоростной игрой хозяев и пытались переломить ход матча грубостью: на 24-й минуте нижнекамец Матвей Надворный толкнул Вадима Шипачёва на борт и получил 2-минутный штраф. Ветеран «Салавата» был вынужден отправиться на скамейку запасных.

В середине отрезка уфимская команда полностью перехватила инициативу и провела череду быстрых атак, а гости надолго застревали в своей зоне. Но в концовке периода первое звено «Салавата» пощекотало нервы болельщикам: они упустили Надворного один в ноль, но Вязовой сыграл уверенно.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 22

В начале третьего периода уфимцы позволили форварду «волков» свободно войти в зону, и его одиночная атака обернулась голом — 2:2. Но радость гостей длилась не долго. Через 2 минуты Владислав Ефремов с передачи Максима Кузнецова переправил шайбу в ворота и вернул преимущество уфимцам.

На 52-й минуте Алалыкин получил малый штраф за бросок клюшки, однако «юлаевцы» в меньшинстве заиграли ещё быстрее — молодой нападающий Максим Загребин после ошибки вратаря «Нефтехимика» забросил первую шайбу в меньшинстве в сезоне — 4:2.

В концовке «волки» оголили ворота, выпустив шестого полевого, и отыграли одну шайбу. Но в остальное время «Салават» уверенно выстоял и довёл счёт до победного — 3:4.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 9
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