Дубль Ремпала принес победу «Салавату» над «Нефтехимиком»

В начале второго периода Ремпал вышел на рандеву с нижнекамским вратарем и красивым голом вывел «юлаевцев» вперёд — 2:1. При этом гости не успевали за скоростной игрой хозяев и пытались переломить ход матча грубостью: на 24-й минуте нижнекамец Матвей Надворный толкнул Вадима Шипачёва на борт и получил 2-минутный штраф. Ветеран «Салавата» был вынужден отправиться на скамейку запасных.

В середине отрезка уфимская команда полностью перехватила инициативу и провела череду быстрых атак, а гости надолго застревали в своей зоне. Но в концовке периода первое звено «Салавата» пощекотало нервы болельщикам: они упустили Надворного один в ноль, но Вязовой сыграл уверенно.