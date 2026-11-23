В уфимском аэропорту встретили кубинского боксёра, олимпийского чемпиона-2020 Энди Круса. Он поборется за титул чемпиона мира IBF в лёгком весе с уфимским спортсменом Артуром Субханкуловым.

По словам боксера, для него не только Артур Субханкулов, но и все российские боксеры — сильные соперники. Кубинец отметил, что провел хорошую длительную подготовку для достижения своей цели.

Напомним, в апреле в Уфе Артур Субханкулов досрочно победил Баходура Усмонова в поединке за статус обязательного претендента на пояс IBF. В Международной федерации бокса назначили Энди Круса соперником Субханкулова по бою за вакантный пояс.

Вечер бокса пройдет в уфимском Дворце борьбы. Помимо Субханкулова, в основном карде пройдут три поединка с участием боксеров Башкирии. Спортсменке из Октябрьского Азалии Аминевой предстоит защита титула чемпионки Азии в поединке с экс-чемпионкой мира Нозифо Белл. На ринг также выйдет белоречанин Бекхан Исраилов против Мухаммада Турсунова из Узбекистана, Данис Габдрафиков встретится с австралийцем Брэдом Морганом.