В уфимском аэропорту встретили кубинского боксёра, олимпийского чемпиона-2020 Энди Круса. Он поборется за титул чемпиона мира IBF в лёгком весе с уфимским спортсменом Артуром Субханкуловым.
По словам боксера, для него не только Артур Субханкулов, но и все российские боксеры — сильные соперники. Кубинец отметил, что провел хорошую длительную подготовку для достижения своей цели.
Напомним, в апреле в Уфе Артур Субханкулов досрочно победил Баходура Усмонова в поединке за статус обязательного претендента на пояс IBF. В Международной федерации бокса назначили Энди Круса соперником Субханкулова по бою за вакантный пояс.
Вечер бокса пройдет в уфимском Дворце борьбы. Помимо Субханкулова, в основном карде пройдут три поединка с участием боксеров Башкирии. Спортсменке из Октябрьского Азалии Аминевой предстоит защита титула чемпионки Азии в поединке с экс-чемпионкой мира Нозифо Белл. На ринг также выйдет белоречанин Бекхан Исраилов против Мухаммада Турсунова из Узбекистана, Данис Габдрафиков встретится с австралийцем Брэдом Морганом.
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