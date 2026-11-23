19-летний воспитанник уфимского Центра фехтования Башкирии Амир Фахретдинов продолжает радовать болельщиков, тренеров и регион своими успехами. Вслед за серебряной медалью на юниорском этапе Кубка мира в Тунисе рапирист в составе сборной России завоевал золото в командных соревнования рапиристов.

Как сообщил вице-премьера правительства республики и министр спорта Руслан Хабибов, в поединке за золотые медали команде противостояли фехтовальщики из Узбекистана.

«Встреча была напряженной, и в какой-то момент узбекские рапиристы вышли вперед, но в концовке вновь отличился наш Амир. Сначала он сравнял счет, а затем молниеносно нанес решающий укол — 42:41», — рассказал историю победы Хабибов.

Таким образом, россияне оказались на первой ступени пьедестала почета, на втором — узбекские рапиристы, на третьем — Казахстан.

Ранее Башинформ сообщил о бронзе каратиста из Уфы на чемпионате мира.