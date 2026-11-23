Впервые за 22 года мужская сборная России завоевала бронзовые медали командного Кубка мира по карате WKF в Ханчжоу (Китай). Об этом сообщил вице-премьер правительства — министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов.



«Последний раз наша национальная команда праздновала победу в Мексике в 2004 году. А вчера наши парни вновь вошли в топ-3 сильнейших команд планеты и особенно приятно, что в ее составе выступил и внес весомый вклад в победу наш башкирский каратист Эрнест Шарафутдинов», — подчеркнул Хабибов.



В ¼ турнира команда России «выбила» действующих чемпионов мира — сборную Египта, а в поединке за бронзу одержали победу над сборной Ирана.



«Благодаря завоеванной в Ханчжоу бронзе, сборная России по кумитэ уже автоматически квалифицировалась на следующий командный чемпионат мира, который состоится в 2028 году в Токио, Япония. Поздравляю Эрнеста и сборную России с достойным выступлением!» — резюмировал Руслан Хабибов.