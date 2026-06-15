Уфимский каратист стал победителем престижного международного турнира

В финальном поединке за золотую медаль Эрнест Шарафутдинов одержал уверенную победу над представителем Грузии Валико Пониавой с разгромным счётом 8:0. На пути к «золоту» Шарафутдинов успешно провел пять сложнейших поединков. В числе побежденных им соперников — титулованные мировые бойцы: грек Константинос Зигуриус и действующий чемпион Европы Омар Фарук Юрур из Турции.

Ранее спортсменки из Башкирии победили на первенстве мира по борьбе на поясах.