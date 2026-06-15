Спортсменки из Башкирии победили на первенстве мира по борьбе на поясах

Воспитанница уфимской спортивной школы № 14 имени Артура Ахметханова Ангелина Симонова стала чемпионкой мира по борьбе на поясах. Как сообщили в мэрии города, в финальном поединке в весовой категории 52 кг Ангелина одержала победу над соперницей из Кыргызстана со счётом 10:4 и завоевала золотую медаль первенства мира.

Еще одной обладательницей золотой медали стала уроженка Кумертау Варвара Омелина. Она выступила в категории 63 кг.

Ранее уфимская спортсменка отличилась на чемпионате по пляжному волейболу, сообщал «Башинформ».