Уфимская спортсменка отличилась на чемпионате по пляжному волейболу

6 и 7 июня в Кирове прошёл первый тур Открытого чемпионата Приволжского федерального округа по пляжному волейболу. В соревнованиях приняли участие 55 мужских и женских команд. Подробности рассказали в пресс-службе Минспорта Башкирии.
В женской лиге HARD блестящий результат показали Карина Моргун (Уфа) и Евгения Хасанова (Казань) — они завоевали серебряные медали. На протяжении всего турнира спортсменки демонстрировали уверенную и яркую игру.
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