«Салават Юлаев» на домашнем льду сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». Матч пройдет во вторник, 24 ноября.
В начале чемпионата «юлаевцам» удалось дважды обыграть «волков», однако на недавнем выездном матче они потерпели поражение в серии буллитов (3:4). Сезонная серия — 2:1. Команды Восточной конференции ведут борьбу за «прописку» в кубковой восьмерке. «Нефтехимик» занимает 4-е место, «Салават Юлаев» — шестое, поэтому уфимцам важно продолжать серию домашних побед.
В списке травмированных у «Салавата» остаются защитники Никита Щербаков, Григорий Панин, Александр Алексеев и форвард Шелдон Ремпал.
Ранее нападающий «Салавата Юлаева» стал лучшим игроком КХЛ, сообщал «Башинформ».
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