Нападающий «Салавата Юлаева» Вадим Шипачев признан лучшим игроком дня в КХЛ. Победителя выбрали по голосованию среди болельщиков, сообщает пресс-служба КХЛ.
Ветеран лиги забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи в игре с «Барысом» накануне. Шипачев провел 18 минут на льду и заработал +2 балла по показателю полезности.
В предыдущий игровой день, 16 ноября, лучшим хоккеистом дня стал также «юлаевец» — Александр Жаровский. 19-летний нападающий оформил дубль в матче против «Адмирала» и отдал одну голевую передачу.
Ранее тренер уфимского «Салавата Юлаева» сообщил, на сколько выбыл Ремпал.
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