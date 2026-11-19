Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов сообщил, что форвард Шелдон Ремпал выбыл на несколько недель. Накануне в матче с «Барысом» травмировался нападающий Егор Сучков, ему предстоит пройти обследование.

Виктор Козлов, подводя итоги матча с астанинской командой, отметил, что соперник неудачно сыграл в стартовом отрезке, за счет этого «Салавату» удалось завладеть преимуществом.

«Важные первые голы мы забили. Затем очень важно было выстоять в меньшинстве в третьем периоде, а также отличиться в равных составах. Сегодня у команды была очень хорошая самоотдача, задор и характер. Семён Вязовой молодец, здорово сыграл. Считаю, что это был напряжённый и тяжёлый матч. Мы играли против серьёзной команды и сегодня заработали очень важные для нас два очка», — сказал главный тренер.