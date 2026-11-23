Женская гандбольная команда «Башкирия» вышла в 1/8 финала Кубка России. Башкирские спортсменки во втором раунде турнира одержали победу над УОР № 4 из Московской области со счетом 34:26.

«Башкирия» уверенно преодолела два раунда Кубка России и вошла в 16 лучших команд страны. В первом раунде турнира гандболистки обыграли ГК «Сокол» из Брянской области.

Соперник команды в 1/8 финала еще неизвестен, жеребьевка состоится позже, сообщили в клубе.