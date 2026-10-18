Гандболистки из Уфы одержали победу на Кубке России

Гандболистки «Башкирии» одержали победу над «Соколом» из Брянской области и вышли в 1/16 финала Кубка России. Игра завершилась с разгромным счетом в пользу гостей — 43:27.

На стадии 1/16 финала команда «Башкирия» встретится с победителем пары «Воронеж» — «Ставрополье».

«Башкирия» второй год подряд выступает в самой высшей лиге страны. В прошлом сезоне благодаря победе над ижевским «Университетом» команда сохранила место в Суперлиге. В этом году впервые в своей истории вошла в топ‑10 на Спартакиаде народов России.