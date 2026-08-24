Гандболистки Башкирии завершили победой Спартакиаду народов России

В Тольятти продолжаются соревнования среди сильнейших гандболисток страны. Сборная команда Башкирии в матче за 9-е место обыграла гандболисток Санкт-Петербурга.

Представительницы республики были сильнее питерских спортсменок с перевесом в шесть мячей и стали девятыми на Спартакиаде. Лучшим игроком матча стала Анна Акентьева.

Башкирские гандболистки впервые в своей истории вошли в топ‑10 на Спартакиаде сильнейших.

Сезон в Суперлиге для команды Башкирии начнется 9 сентября с домашнего матча против «Астраханочки».

Ранее сообщалось, что гандболистки Башкирии одержали первую победу на Спартакиаде народов РФ.