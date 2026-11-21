Уфимский центр спортивной подготовки республики имени Римы Баталовой стал площадкой для II фестиваля «Инклюзивная атлетика», где собрались более 200 участников 23 команд из разных уголков Башкирии.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, команды проходили адаптированные станции и пробовали силы в разных спортивных дисциплинах. В нее вошли корнхол, дартс, адаптированный баскетбол, бочче, шоудаун, сайклинг, стрельбу из электронно‑звукового оружия, а также адаптированные испытания комплекса ГТО.
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