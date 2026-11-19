Семикратная чемпионка России и трёхкратная чемпионка Европы по боксу Юлия Чумгалакова представит Башкирию на Кубке мира по боксу. Турнир пройдёт в Узбекистане с 26 ноября по 4 декабря, сообщил вице-премьер правительства РБ — министр спорта Руслан Хабибов.

«Встретились с Юлией Чумгалаковой. Поговорили о боксе, дальнейших планах, подготовке к соревнованиям. Мне всегда интересно услышать самих спортсменов: что их волнует, чего не хватает, какие задачи они ставят перед собой», — отметил Руслан Хабибов.

Напомним, в октябре этого года Юлия Чумгалакова стала семикратной чемпионкой России по боксу. Также в сентябре она завоевала победу на чемпионате Европы. Боксерша получила награду из рук Главы Башкирии Радия Хабирова.