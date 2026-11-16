Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики в ЦУРе наградил боксершу Юлию Чумгалакову почетной грамотой РБ. Спортсменка удостоилась награды за достижение высоких спортивных результатов на чемпионате России по боксу.

«Вашей победой гордится вся страна», — отметил Радий Хабиров.

Напомним, Юлия Чумгалакова стала семикратной чемпионкой России по боксу. Также в сентябре она завоевала победу на чемпионате Европы. Боксерша работает спортсменом-инструктором в спортивной школе Уфимского района.

«Благодарю вас за высокую оценку моего труда, для меня большая честь представлять республику на соревнованиях», — сказала Юлия Чумгалакова.