Воспитанники хоккейной команды «Салават Юлаев» вошли в сборную России. Голкипер Семен Вязовой, защитник Ярослав Цулыгин и нападающий Александр Жаровский в составе национальной команды примут участие в Кубке Первого канала.
Состав сборной объявили в Федерации хоккея России. Кроме игроков, на турнир также приглашен главный тренер уфимской команды Виктор Козлов, он войдет в штаб Романа Ротенберга.
Ранее сообщалось, что ХК «Салават Юлаев» встретится с астанинским «Барысом».
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