ХК «Салават Юлаев» встретится с «Барысом» в Уфе. Игра пройдет сегодня на льду «Уфа-Арены».

Первая встреча соперников в этом сезоне выдалась крайне результативной — 9 сентября в Астане команды назабивали на двоих 14 шайб, а сильнее оказались подопечные Михаила Кравца (8:6).

Обе команды входят в топ-8 Восточной конференции. Астанчане с 29 очками пытаются сохранить место в зоне плей-офф, как и «юлаевцы», у которых на одно очко меньше. В «Барысе» блистают американские легионеры, которые могут мастеровито переиграть соперника контратаками. В предыдущем матче нападающий астанинской команды Джастин Бэйли отметился дебютным хет-триком в КХЛ. Лучшим бомбардиром в составе «Салавата» является форвард Шелдон Ремпал (11+13), который на два очка опережает своего молодого партнёра по команде Александра Жаровского (8+14).

Сообщается, что лидер уфимской команды Шелдон Ремпал получил повреждение. Его внесли в список травмированных игроков. Также в списке значатся защитники Александр Алексеев, Дин Стюарт и Григорий Панин.