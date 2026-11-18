Гала-концерт фестивалей программы поддержки и развития молодежного творчества «Весна» организуют в целях развития системы воспитательной работы в образовательных организациях, вовлечения молодежи в творческую деятельность и поддержки молодых деятелей искусства, а также талантливой молодежи, занимающейся современными видами творчества.
Основной организатор – министерство молодежной политики Республики Башкортостан. Площадкой мероприятия на безвозмездной основе определен Дворец борьбы, который предоставят минспорт с 28 апреля по 1 мая. Минпросвещения и Госкомитету по науке и высшему образованию поручено обеспечить участие в концерте учащихся общеобразовательных организаций и студентов образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования РБ.
Управление делами Главы РБ обеспечит транспортное обслуживание почетных гостей концерта по утвержденному списку, агентство по печати и СМИ РБ – освещение мероприятий концерта в СМИ, минздрав будет содействовать организации медицинского сопровождения концерта.
Администрациям районов и городов рекомендовано оказать содействие в направлении для участия в концерте учащихся и студентов.
За общественный порядок и безопасность во время проведения концерта будет отвечать МВД РБ.
Минфин РБ определит объемы и источники финансового обеспечения расходов, связанных с организацией и проведением концерта. Контроль за исполнением распоряжения возложен на администрацию Главы Республики Башкортостан. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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