Гала-концерт фестивалей программы поддержки и развития молодежного творчества «Весна» организуют в целях развития системы воспитательной работы в образовательных организациях, вовлечения молодежи в творческую деятельность и поддержки молодых деятелей искусства, а также талантливой молодежи, занимающейся современными видами творчества.

Основной организатор – министерство молодежной политики Республики Башкортостан. Площадкой мероприятия на безвозмездной основе определен Дворец борьбы, который предоставят минспорт с 28 апреля по 1 мая. Минпросвещения и Госкомитету по науке и высшему образованию поручено обеспечить участие в концерте учащихся общеобразовательных организаций и студентов образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования РБ.

Управление делами Главы РБ обеспечит транспортное обслуживание почетных гостей концерта по утвержденному списку, агентство по печати и СМИ РБ – освещение мероприятий концерта в СМИ, минздрав будет содействовать организации медицинского сопровождения концерта.

Администрациям районов и городов рекомендовано оказать содействие в направлении для участия в концерте учащихся и студентов.

За общественный порядок и безопасность во время проведения концерта будет отвечать МВД РБ.

Минфин РБ определит объемы и источники финансового обеспечения расходов, связанных с организацией и проведением концерта. Контроль за исполнением распоряжения возложен на администрацию Главы Республики Башкортостан. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.