Стало известно, кто представит Башкирию на «Мисс Студенчество России-2026»

Как сообщили «Башинформу» в оргкомитете конкурса, в копилке достижений Адели Галяутдиновой – победы в спортивных, интеллектуальных и творческих конкурсах, стажировка в Верховном суде Республики Башкортостан и успешно пройденное обучение в Пекинском технологическом институте.

Аделя Галяутдинова — победитель студенческого турнира по настольному теннису, победитель Республиканского студенческого конкурса видеороликов по вопросам правового регулирования в сфере экологических и трудовых правоотношений, лауреат Всероссийской студенческой олимпиады по экологическому праву, лауреат фестиваля «Российская студенческая весна», обладатель Гран-при I Регионального конкурса «Этно Краса Башкортостана-2026».

В этом году конкурс «Молодые лица страны — Мисс Студенчество России» отмечает 20-летие, объединяя поколения активных и целеустремлённых студентов. За это время его участниками стали более 32 000 молодых людей из более 70 регионов страны. С 26 ноября по 1 декабря финалисты встретятся в Твери, чтобы продемонстрировать свои таланты, побороться за победу и стать частью большой истории конкурса.

Болеть за нашу участницу и наблюдать за ходом конкурса можно в официальной группе.