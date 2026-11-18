Всероссийские соревнования по баскетболу «Путь сильнейших» пройдет в Уфе с 21 по 23 ноября. Помимо сборной Башкирии, на турнире выступят команды из Санкт-Петербурга, Выборга, Хабаровска, Тольятти, Сургута и Тульской области.
В сборную команду республики вошли игроки уфимского «Динамо», выступающие в Суперлиге — центровой из Учалов Роман Загретдинов и лёгкий форвард Владимир Фоменко, а также баскетболисты «Динамо-2». Возглавит команду заслуженный тренер России, трёхкратный чемпион Европы, призёр Олимпийских игр Борис Соколовский.
Все встречи состоятся в спортивном комплексе «Динамо». 21 ноября пройдут матчи четвертьфинала. Сборная Башкирии встретится с «Авророй» из Санкт-Петербурга.
Победители встреч выйдут в полуфинал, который состоится 22 ноября. Команды, потерпевшие поражение, продолжат борьбу за 5–7-е места. Игры за призовые позиции пройдут 23 ноября.
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