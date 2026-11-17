Уфимская спортшкола олимпийского резерва по биатлону получила право проводить главные старты России до 2030 года. Об этом сообщил вице-премьер республики — министр спорта Руслан Хабибов.

Сертификат первой категории был выдан Союзом биатлонистов России. Спортшкола может провести ключевые всероссийские соревнования по биатлону, включая чемпионаты, кубки и первенства России до 2030 года.

Министр отметил, что это важное признание работы биатлонной школы и специалистов, которые много лет развивают данный вид спорта в республике.

«Уфимский биатлонный комплекс давно зарекомендовал себя как одна из значимых площадок российского биатлона. Здесь с 2001 года проходят чемпионаты и первенства России. В разные годы республика принимала чемпионат мира и чемпионат Европы по биатлону. На наших трассах выступали сильнейшие спортсмены страны, в том числе будущие олимпийские чемпионы и призёры», – сказал вице-премьер.

С 18 по 20 декабря Уфа примет третий этап Кубка России.

Ранее в Москве официально объявили о том, что Уфа примет Кубок ШОС.