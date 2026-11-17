Уфимская спортшкола олимпийского резерва по биатлону получила право проводить главные старты России до 2030 года. Об этом сообщил вице-премьер республики — министр спорта Руслан Хабибов.
Сертификат первой категории был выдан Союзом биатлонистов России. Спортшкола может провести ключевые всероссийские соревнования по биатлону, включая чемпионаты, кубки и первенства России до 2030 года.
Министр отметил, что это важное признание работы биатлонной школы и специалистов, которые много лет развивают данный вид спорта в республике.
«Уфимский биатлонный комплекс давно зарекомендовал себя как одна из значимых площадок российского биатлона. Здесь с 2001 года проходят чемпионаты и первенства России. В разные годы республика принимала чемпионат мира и чемпионат Европы по биатлону. На наших трассах выступали сильнейшие спортсмены страны, в том числе будущие олимпийские чемпионы и призёры», – сказал вице-премьер.
С 18 по 20 декабря Уфа примет третий этап Кубка России.
Ранее в Москве официально объявили о том, что Уфа примет Кубок ШОС.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.