Во Дворце борьбы состоится поединок за титул чемпиона мира IBF в лёгком весе. Об этом сообщил председатель Госсобрания РБ Андрей Назаров.

«Впервые в истории башкирского бокса на нашем ринге пройдёт бой такого уровня. За чемпионский пояс поборется наш боксёр Артур Субханкулов. Его соперник, кубинец Энди Крус, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира. Они уже встречались в 2019 году на любительском ринге, и тогда победил Крус», — рассказал Андрей Назаров.

Сейчас Артур Субханкулов занимает второе место в рейтинге IBF, а его соперник – третье. Право на титульный бой наш боксер завоевал в апреле, досрочно победив Баходура Усмонова. Теперь ему предстоит серьёзная проверка и возможность побороться за мировой титул.

«Особенно важно, что этот поединок состоится в Уфе, перед родными трибунами. Уверен, поддержка болельщиков придаст нашему спортсмену сил. Желаю Артуру уверенности, выдержки и победы. Будем болеть за нашего боксёра!» — подчеркнул председатель Госсобрания РБ.