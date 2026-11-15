В Башкирии турнир по борьбе куреш объединил более 200 спортсменов

В ледовом дворце «Ишимбай Арена» накануне состоялась торжественная церемония открытия Всероссийских соревнований по борьбе куреш, посвящённых памяти видного государственного деятеля, генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова.
Соревнования собрали рекордное для города число участников: более 200 спортсменов из 24 регионов Российской Федерации съехались в Башкортостан, чтобы побороться за награды и подтвердить высокое звание мастеров спорта. Борьба куреш, являющаяся неотъемлемой частью культурного кода народов республики, в этот день объединила спортсменов от Дальнего Востока до западных границ страны.
Обращаясь к участникам церемонии, заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов отметил, что турнир памяти Артура Ахметханова — это не просто спортивное событие, а важный урок мужества и преданности делу для молодого поколения.
Начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии по РБ Александр Голуб подчеркнул вклад Ахметханова в укрепление системы безопасности и правопорядка в Северной Осетии и Башкортостане, пожелав спортсменам честной борьбы и красивых побед.
Замначальника управления Госавтоинспекции по РБ, полковник полиции Олег Дмитриев отметил, что лично знал Артура Фарвазовича по совместной службе.
«Сегодня в Ишимбае проходит серьёзное, статусное мероприятие — турнир памяти Артура Ахметханова. В свою бытность Артур Фарвазович возглавлял подразделение Госавтоинспекции РБ с 1995 по 2005 год, затем достиг звания генерал-лейтенанта полиции. До последних дней жизни он занимался развитием спорта в республике», — рассказал он.
Депутат Госдумы Гульнур Кульсарина подчеркнула особую роль турнира для воспитания молодёжи.
«Сегодня для Ишимбайского района особенный, важный день, так как здесь проходят серьёзные соревнования российского уровня. Борьба куреш — это наша традиция, наша история и культура, то, что объединяет наш народ. География участников показывает единство народов России. В непростое, судьбоносное время для нашей страны это очень важно. Посвящая мероприятие выдающемуся сыну башкирского народа, мы показываем нашей молодёжи пример, ориентир жизни», — сказала Гульнур Кульсарина.
Значимым моментом турнира стало то, что соревнования носят статус «мастерских». Это означает, что победители и призёры, выполнившие установленные нормативы, получат право на присвоение высокого спортивного звания «Мастер спорта России». Это становится возможным, если в соревнованиях принимают участие свыше 200 спортсменов. Для многих участников это шанс сделать серьёзный шаг в своей спортивной карьере, не выезжая за пределы Приволжского федерального округа.
Между тем, на коврах ледового дворца развернулась упорная борьба. Более 200 борцов продемонстрировали зрителям всю красоту и мощь куреша. Одним из победителей отборочного поединка стал Арсен Хусаинов. Он рассказал, что приехал в Ишимбай с Камчатки, занимается борьбой куреш на протяжении 12 лет, учится в 11 классе. Совсем недавно он стал победителем Всероссийского турнира в Татарстане, неоднократно принимал участие в состязаниях российского уровня, получив звание кандидата в мастера спорта.
«Мой папа родом из Башкортостана, это он меня привёл в начальной школе в этот спорт. Для меня очень почётно сегодня выступать в состязаниях такого уровня, соперники очень сильные. Эмоции зашкаливают, — рассказал Арсен Хусаинов. — Я получил травму, но продолжил бороться и победил, чему очень рад».
Для Ишимбая проведение турнира такого уровня — это знаковое событие. Город и его спортивная инфраструктура получили высокую оценку от организаторов и гостей. Местные жители с большим энтузиазмом откликнулись на приезд спортсменов из 24 регионов, заполнив трибуны и создав ту уникальную атмосферу поддержки, которая так важна для борцов. Соревнования продлятся два дня, по их итогам будут определены сильнейшие спортсмены страны.
Справочно. Турнир проводится согласно Указу Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, который распорядился увековечить имя Артура Фарвазовича. Артур Ахметханов — российский государственный деятель, генерал-лейтенант полиции. Занимал посты министра внутренних дел по Республике Северная Осетия — Алания и исполняющего обязанности заместителя премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, возглавлял Федерацию борьбы по РБ.
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