В Башкирии турнир по борьбе куреш объединил более 200 спортсменов

В ледовом дворце «Ишимбай Арена» накануне состоялась торжественная церемония открытия Всероссийских соревнований по борьбе куреш, посвящённых памяти видного государственного деятеля, генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова.

Соревнования собрали рекордное для города число участников: более 200 спортсменов из 24 регионов Российской Федерации съехались в Башкортостан, чтобы побороться за награды и подтвердить высокое звание мастеров спорта. Борьба куреш, являющаяся неотъемлемой частью культурного кода народов республики, в этот день объединила спортсменов от Дальнего Востока до западных границ страны.

Обращаясь к участникам церемонии, заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов отметил, что турнир памяти Артура Ахметханова — это не просто спортивное событие, а важный урок мужества и преданности делу для молодого поколения.

Начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии по РБ Александр Голуб подчеркнул вклад Ахметханова в укрепление системы безопасности и правопорядка в Северной Осетии и Башкортостане, пожелав спортсменам честной борьбы и красивых побед.

Замначальника управления Госавтоинспекции по РБ, полковник полиции Олег Дмитриев отметил, что лично знал Артура Фарвазовича по совместной службе.

«Сегодня в Ишимбае проходит серьёзное, статусное мероприятие — турнир памяти Артура Ахметханова. В свою бытность Артур Фарвазович возглавлял подразделение Госавтоинспекции РБ с 1995 по 2005 год, затем достиг звания генерал-лейтенанта полиции. До последних дней жизни он занимался развитием спорта в республике», — рассказал он.

Депутат Госдумы Гульнур Кульсарина подчеркнула особую роль турнира для воспитания молодёжи.

«Сегодня для Ишимбайского района особенный, важный день, так как здесь проходят серьёзные соревнования российского уровня. Борьба куреш — это наша традиция, наша история и культура, то, что объединяет наш народ. География участников показывает единство народов России. В непростое, судьбоносное время для нашей страны это очень важно. Посвящая мероприятие выдающемуся сыну башкирского народа, мы показываем нашей молодёжи пример, ориентир жизни», — сказала Гульнур Кульсарина.