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10:05 (UTC+5), 13 Ноября 2026

В Башкирии пройдет всероссийский турнир по курэш памяти Артура Ахметханова

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

Всероссийский турнир по курэш, посвященный памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова, состоится в Ишимбае с 13 по15 ноября. Соревнования проводятся ежегодно по указу Главы республики.

В этом году участниками турнира станут более 300 спортсменов из 21 региона страны.

«Турнир по курэш традиционно собирает сильнейших борцов со всей России, представляющих различные регионы и спортивные школы. При этом значительную часть участников составят борцы из Башкортостана — более 180 спортсменов. Это свидетельствует о высокой популярности и развитии курэш в нашем регионе», — отметил вице-премьер республики Ирек Сагитов.

Отметим, курэш является башкирским национальным видом спорта. Основными центрами развития курэш являются Уфа, Абзелиловский, Альшеевский, Аургазинский, Баймакский, Зианчуринский, Илишевский, Стерлибашевский, Туймазинский, Учалинский районы. А официальные соревнования по этому виду спорта проводятся с 1948 года. Только за последние 6 лет подготовлено 116 кандидатов в мастера спорта России, 7 мастеров спорта России и 5 мастеров спорта России международного класса.

Ранее Башинформ сообщал, как в Башкирии развивают национальные виды спорта.

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