Сила традиций: как в Башкирии развивают национальные виды спорта

Этноспорт в Башкирии имеет глубокие корни, в исторических хрониках оживают картины: джигиты борются на зелёной траве, скакуны мчатся по полям, юноши соревнуются в меткости, стреляя из лука. Сегодня все это — важная часть не только спорта, но и истории и культуры народов региона.
Башкирия является одним из лидеров России по развитию народных спортивных традиций. Такую оценку региону дал президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта страны Борис Гришин на международном форуме «Россия — спортивная держава».
Накануне Дня республики разбираемся, какие национальные виды спорта есть в регионе сегодня, кто их развивает и как башкирский этноспорт выходит на международный уровень.
В Башкирии среди 110 видов спорта одно из главных мест занимает — корэш. Это традиционный национальный вид спорта башкир и других тюркских народов. Корэш представляет собой одну из разновидностей поясной борьбы (используется кушак), единоборство двух борцов в стойке, с закидыванием за пояс противника. Традиционно её устраивали на празднике плуга, после завершения посевных работ, а также на свадьбах и других массовых праздниках. Чемпионаты по корэшу в республике начали проводить ещё в 1948 году.
По данным минспорта Башкирии, сегодня в регионе борьбой корэш занимаются более 11 тысяч человек. Отделения по национальной борьбе функционируют в детско-юношеских клубах физической подготовки и спортивных школах большинства районов и городов республики.
Как отметил Глава Башкирии Радий Хабиров, для борьбы ничего особенного не надо, «башкиры раньше на траве боролись». В 2019 году по инициативе Главы РБ регион присоединился к федеральному проекту «Борьба — в школы».
«Состязания в борьбе многие века являются неотъемлемой частью нашей культуры, национального характера. Каждый мальчик воспитывался родителями борцом, крепким, волевым человеком, победителем. На нашем национальном празднике Сабантуе корэш до сих пор — главное, самое зрелищное соревнование, а его победители, настоящие батыры, всегда вызывают особое уважение и почёт», — подчеркнул Радий Хабиров.
Сегодня школа корэш республики славится своими выдающимися спортсменами. Среди них 13-кратный чемпион мира Артур Зулькарнаев, чемпион России и обладатель Кубка мира Денис Ускомбаев. Также в числе лидеров титулованные Айгиз Зайнетдинов и Айнур Сыртаев.
Второй по популярности национальный вид спорта в республике — традиционная стрельба из лука. Сегодня этим видом спорта занимаются 2443 человека. Развитие направления курирует АНО «Мэргэн уксы». Как отмечает руководитель организации, общественник Юлай Галиуллин, традиционная стрельба из лука еще не вошла в реестр официальных видов спорта России.
«Мы хотим создать правила и принять российскую мишень, по которой в дальнейшем можно будет получить разряд и выполнить нормативы мастера спорта и кандидата в мастера спорта. В 2028 году Всемирные игры кочевников пройдут в Татарстане, и раз Россия принимает эти игры, у нас должна быть своя мишень. Сейчас мы стреляем по своим башкирским мишеням и по тем, что признаны Всемирными играми кочевников: турецкая мишень „Пута“ — 70 м, среднеазиатская — 35 м, казахская „Калкан“ — 50 м и корейская — 145 м», — говорит Юлай Галиуллин.
Башкирские лучники уже успешно выступают за пределами республики. В начале сентября на международных играх «Алтан орда» в Казахстане спортсменка из Абзелиловского района Миляуша Халилова заняла третье место в дисциплине «Турецкая Пута» на 60 м. В Дагестане сейчас проходит международный турнир «Каньон», куда отправилась сборная Башкирии из 20 человек: накануне Алия Ишмуратова из Бурзянского района взяла первое место.
Соревновательный календарь в республике плотный. На День республики в Абзелиловском районе запланирован турнир по стрельбе из лука (по международным мишеням). Такой же турнир пройдет и в Сибае 10 октября. Сезон завершится чемпионатом мира по стрельбе из лука на дистанции 145 м в Южной Корее. Башкирию на мировом турнире представит Гафур Рахмангулов из Баймакского района.
В 2025 году конная стрельба из лука получила статус официального вида спорта России. Это открыло новые горизонты для спортсменов и любителей зрелищной дисциплины. Впрочем, в Башкирии её продвигают уже почти 10 лет: в республике первые соревнования по конно-верховой стрельбе проводились ещё в 2017 году.
Башкирские лучники сразу же громко заявили о себе. В этом году на Всемирных играх кочевников в Кыргызстане в составе сборной России выступили чемпионы и обладатели Кубка страны — Рушан Хасанов и Нуриман Хайруллин из Абзелиловского района. Результат неплохой: Нуриман Хайруллин среди 96 участников занял пятое место, обойдя 16 действующих чемпионов мира. Башкирские лучники внесли весомый вклад в успех сборной России, которая заняла третье место в командном зачёте по итогам Всемирных игр.
В 2024 году лучшим конным лучником России признали Рушана Хасанова из Уфы. Он тренируется на ипподроме «Акбузат». По словам спортсмена, сегодня Башкирия занимает второе место в стране по развитию конной стрельбы, уступая лишь Московской области.
«Интересно, что конной стрельбой успешно занимаются представители малочисленных народов из разных регионов — калмыки, буряты, спортсмены из Нижнего Новгорода, Ессентуков, Волгограда, Астраханской области. А у нас в республике конно-верховой стрельбой занимаются около 50 человек вместе с детьми, — говорит лучник. — В этом году чемпионат России проводился в десятый раз. Я занял второе место на маршруте „Рейд“. Нуриман Хайруллин тоже взял второе место на Кубке России в июле».
В Башкирии набирает обороты и мас-рестлинг. Подход к этому направлению комплексный: от создания инфраструктуры до работы с разными группами спортсменов. Ключевую роль играет Федерация мас-рестлинга республики. Организация проводит всероссийские и международные турниры, а также обучает тренерский состав.
Мас-рестлинг — это в прямом смысле борьба за деревянную палку: два участника садятся напротив друг друга, упираются ногами в перекладину и перетягивают короткую деревянную палку. Победа засчитывается, если игрок перетянет соперника на свою сторону или один из борцов выпустит палку из рук.
Массовость удалось обеспечить благодаря поддержке минспорта Башкирии — муниципалитетам были выданы комплекты доски упора. Сегодня в каждом районе и городе республики есть спортивные снаряды для занятий мас-рестлингом.
Лучше всего прогресс виден на примере молодёжной сборной. В 2022 году юные спортсмены Башкирии на первенстве России сумели завоевать лишь две медали. А в 2026 году уже атлеты из республики 26 раз поднялись на пьедестал почета: 7 золотых, 6 серебряных и 13 бронзовых медалей. В командном зачете сборная РБ заняла второе место среди 35 регионов России.
Недавний чемпионат России в Якутии стал для башкирской команды по-настоящему звёздным. Лейла Шагисултанова официально подтвердила статус сильнейшей в стране, став двукратной чемпионкой России среди женщин. Азалина Хабирова в упорной борьбе стала обладательницей серебряной медали. Среди мужчин бронзовым призером стал Урал Хызыров.
По итогам 2025 года Федерация мас-рестлинга республики была признана «Лучшей региональной федерацией России». А Ильгам Ишмухаметов стал лучшим судьей по мас-рестлингу в стране.
Руководитель Федерации мас-рестлинга Башкирии Раиль Бикмаев уверен: развитие национальных видов спорта — это вопрос сохранения культурного наследия.
«Развитие национальных видов спорта является важным вопросом сохранения культурного наследия, кода и идентичности народов Республики Башкортостан. Оно служит фундаментом для духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, а также мощным инструментом для физического развития населения. Развивая данные дисциплины, мы сохраняем историческое наследие своего народа в эпоху современной глобализации и прославляем Башкортостан на международной и всероссийской аренах», — отметил он.
Башкирские всадники известны не только в Башкирии, но и во всей России. Уже более десяти лет команда по ылак и аударыш из республики не отдаёт победы на международных и всероссийских турнирах. Создатель и капитан команды — спортсмен из Абзелиловского района, чемпион мира 2022 года по аударыш Галим Яунбаев.
Ылак и аударыш — башкирские национальные конноспортивные игры, распространены и у других тюркских народов. Суть игры ылак — завладеть тушей козла и доставить ее к финишу. Аударыш — соревнование на лошадях, в котором наездник должен либо стащить соперника с лошади, либо вынудить спрыгнуть.
Галим Яунбаев целенаправленно работает над популяризацией и распространением этих видов спорта. В 2022 году он стал победителем на первом чемпионате мира по аударыш в Казани. На фестивале башкирской лошади «Башкорт аты» и на сабантуях конник вместе с командой не спускается с призовых мест. В 2024 году башкирские спортсмены Ильдар Гирфанов и Нур Кусербаев стали бронзовыми призерами Всемирных игр кочевников в составе команды России.
«Весь секрет нашего успеха в том, что мы с детства занимаемся с лошадьми. Я практически с трех лет не слезал с седла», — говорит Галим Яунбаев.
По словам спортсмена, в республике первая команда по аударыш была сформирована в Абзелиловском районе, затем команду по ылак создали в Баймаке.
«Сегодня эти виды спорта развиваются во всех районах республики. Теперь в соревнованиях участники разделены не только по весовым категориям, но и по возрасту. Нашими тренировками интересуется молодёжь. Ребята обращаются к нам через интернет. В следующем году мы собираемся набрать молодёжь в резервную команду. Впереди — Всемирные игры кочевников 2028 года», — сказал Галим Яунбаев.
Из последних результатов Башкирии — бронзовая медаль бурзянского спортсмена Гаделя Ишмуратова на чемпионате мира по аударыш 2026 года, добавил он.
Важно добавить, что в Башкирии целенаправленно развивают и другие виды спорта. Только в 2025 году на их поддержку направили 10 млрд рублей. Более 2,3 млн жителей республики занимаются физкультурой. В республике работают проекты «Сельский тренер» и «Городской тренер», в этом году их участниками стали 30 человек.
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