Сила традиций: как в Башкирии развивают национальные виды спорта

Этноспорт в Башкирии имеет глубокие корни, в исторических хрониках оживают картины: джигиты борются на зелёной траве, скакуны мчатся по полям, юноши соревнуются в меткости, стреляя из лука. Сегодня все это — важная часть не только спорта, но и истории и культуры народов региона.

Башкирия является одним из лидеров России по развитию народных спортивных традиций. Такую оценку региону дал президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта страны Борис Гришин на международном форуме «Россия — спортивная держава».

Накануне Дня республики разбираемся, какие национальные виды спорта есть в регионе сегодня, кто их развивает и как башкирский этноспорт выходит на международный уровень.

Корэш

В Башкирии среди 110 видов спорта одно из главных мест занимает — корэш. Это традиционный национальный вид спорта башкир и других тюркских народов. Корэш представляет собой одну из разновидностей поясной борьбы (используется кушак), единоборство двух борцов в стойке, с закидыванием за пояс противника. Традиционно её устраивали на празднике плуга, после завершения посевных работ, а также на свадьбах и других массовых праздниках. Чемпионаты по корэшу в республике начали проводить ещё в 1948 году.

По данным минспорта Башкирии, сегодня в регионе борьбой корэш занимаются более 11 тысяч человек. Отделения по национальной борьбе функционируют в детско-юношеских клубах физической подготовки и спортивных школах большинства районов и городов республики.

Как отметил Глава Башкирии Радий Хабиров, для борьбы ничего особенного не надо, «башкиры раньше на траве боролись». В 2019 году по инициативе Главы РБ регион присоединился к федеральному проекту «Борьба — в школы».

«Состязания в борьбе многие века являются неотъемлемой частью нашей культуры, национального характера. Каждый мальчик воспитывался родителями борцом, крепким, волевым человеком, победителем. На нашем национальном празднике Сабантуе корэш до сих пор — главное, самое зрелищное соревнование, а его победители, настоящие батыры, всегда вызывают особое уважение и почёт», — подчеркнул Радий Хабиров.

Сегодня школа корэш республики славится своими выдающимися спортсменами. Среди них 13-кратный чемпион мира Артур Зулькарнаев, чемпион России и обладатель Кубка мира Денис Ускомбаев. Также в числе лидеров титулованные Айгиз Зайнетдинов и Айнур Сыртаев.