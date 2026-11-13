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10:32 (UTC+5), 13 Ноября 2026

Главный тренер уфимского клуба извинился перед болельщиками

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов извинился перед болельщиками за третье подряд поражение от «Ак Барса». По его словам, команда сыграла безвольно и бесхарактерно.

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Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
«Хочу извиниться перед болельщиками. Много проиграли борьбы, стыков. Это „зелёное дерби“, оно всегда играется по-другому. Но то, как мы сегодня сыграли, меня просто огорчает», — сказал Виктор Козлов.

При этом список травмированных игроков «Салавата Юлаева» продолжает пополняться. Защитник Сергей Варлов получил повреждение на утренней раскатке перед матчем.

«Защитник Александр Алексеев ещё не скоро вернётся, Дин Стюарт и Егор Сучков скоро выйдут на лед. Посмотрим, как чувствует себя Артём Горшков, сроки у него близки», — сообщил тренер.

Напомним, «Салават Юлаев» третий раз в сезоне уступил «Ак Барсу». Игра на домашнем льду закончилась со счетом 1:4.

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