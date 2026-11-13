Главный тренер уфимского клуба извинился перед болельщиками

«Хочу извиниться перед болельщиками. Много проиграли борьбы, стыков. Это „зелёное дерби“, оно всегда играется по-другому. Но то, как мы сегодня сыграли, меня просто огорчает», — сказал Виктор Козлов.
При этом список травмированных игроков «Салавата Юлаева» продолжает пополняться. Защитник Сергей Варлов получил повреждение на утренней раскатке перед матчем.
«Защитник Александр Алексеев ещё не скоро вернётся, Дин Стюарт и Егор Сучков скоро выйдут на лед. Посмотрим, как чувствует себя Артём Горшков, сроки у него близки», — сообщил тренер.
Напомним, «Салават Юлаев» третий раз в сезоне уступил «Ак Барсу». Игра на домашнем льду закончилась со счетом 1:4.
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