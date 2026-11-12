«Салават Юлаев» проведет матч-реванш против «Ак Барса» в Уфе

«Салават Юлаев» на домашнем льду проведет заключительное «зеленое дерби» сезона с «Ак Барсом». Матч-реванш уфимцы начнут в 19 часов по местному времени (6+).
Ранее в двух домашних матчах «зелёного дерби» «Салават Юлаев» уступил гостям — 4:3 ОТ, 2:1. Сегодняшняя игра имеет особую важность — «юлаевцам» необходим уверенный старт в домашней серии, которая продлится до конца месяца. Кроме того, в случае поражения уфимцы могут остаться вне зоны плей-офф. В турнирной таблице Восточной конференции 3-е и 10-е места разделяет всего одно очко. Обе команды набрали по 26 очков и занимают 3-е и 5-е места.
«Салават Юлаев» в последней встрече «регулярки» на выезде проиграл «Нефтехимику» (3:4 Б), а «Ак Барс» обыграл «Торпедо» (5:2).
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» одолел «Автомобилист» в домашнем матче.
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