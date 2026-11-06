«Салават Юлаев» одолел «Автомобилист» в домашнем матче

«Автомобилист» очевидно приехал взять реванш за поражение от «Салавата» на Кубке Гагарина прошлой весной. Кроме того, сегодня обе команды борются за место в топ-8. Оттого игра была принципиальной и зрелищной.

Уфимская команда, потерявшая ведущих защитников из-за травм, с первых минут была вынуждена обороняться. Пожалуй, к этому матчу больше были готовы гости. «Автомобилист» чаще атаковал и владел инициативой. На 7-й минуте после ошибки молодого «юлаевца» Виталия Будницкого «шоферы» сумели вогнать шайбу в ворота. Голом отметился экс-игрок уфимской команды Александр Шаров.

«Салавату» благодаря контратаке удалось сравнять счет. После наброса защитника Сергея Варлова шайбу в ворота переправил Вадим Шипачев. После первого гола «Салават» будто получил психологическую разгрузку. «Юлаевцы» взвинтили свой темп и стали наведываться в зону атаки. Это привело к ошибке подопечных Алексея Кудашова, они остались в меньшинстве. Ветеран КХЛ Шипачев после передачи Шелдона Ремпала реализовал большинство и оформил дубль — 2:1.