«Салават Юлаев» одолел «Автомобилист» в домашнем матче

«Автомобилист» очевидно приехал взять реванш за поражение от «Салавата» на Кубке Гагарина прошлой весной. Кроме того, сегодня обе команды борются за место в топ-8. Оттого игра была принципиальной и зрелищной.
Уфимская команда, потерявшая ведущих защитников из-за травм, с первых минут была вынуждена обороняться. Пожалуй, к этому матчу больше были готовы гости. «Автомобилист» чаще атаковал и владел инициативой. На 7-й минуте после ошибки молодого «юлаевца» Виталия Будницкого «шоферы» сумели вогнать шайбу в ворота. Голом отметился экс-игрок уфимской команды Александр Шаров.
«Салавату» благодаря контратаке удалось сравнять счет. После наброса защитника Сергея Варлова шайбу в ворота переправил Вадим Шипачев. После первого гола «Салават» будто получил психологическую разгрузку. «Юлаевцы» взвинтили свой темп и стали наведываться в зону атаки. Это привело к ошибке подопечных Алексея Кудашова, они остались в меньшинстве. Ветеран КХЛ Шипачев после передачи Шелдона Ремпала реализовал большинство и оформил дубль — 2:1.
Во втором периоде игра была равной. Ключевой момент отрезка случился в середине периода. На 29-минуте хорошо знакомый уфимским болельщикам с прошлого плей-офф легионер Даниэль Спронг отквитал шайбу за проигрыш в первом периоде. Он спокойно вошел в зону и с дальней дистанции отправил шайбу над щитком Вязового. Уфимский вратарь не смог отразить мастерский бросок соперника. «Юлаевцы» в концовке сыграли активнее, однако выйти вперед не удалось.
Игра в заключительной 20-минутке стала еще напряженной. Одна заброшенная шайба могла определить исход игры. На первый план вышли вратари. Больше всего свою команду спасать приходилось Семену Вязовому, которого неспроста прозвали «башкирской стеной» Он исполнил несколько эффектных сейвов, когда екатеринбургская команда устроила штурм его ворот. Третий отрезок прошел без забитых голов, и игра продолжилась в овертайме.
В дополнительное время за полминуты до финального свистка гол забил форвард Мэттью Маджо. Здесь нужно отметить красивую передачу молодого игрока Максима Загребина, результативная серия которого продлилась до четырех матчей — 3:2.
Подопечные Виктора Козлова благодаря победе поднялись на 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Ранее мы сообщали, что скончался экс-тренер уфимского «Салавата Юлаева» Михаил Васильев.
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