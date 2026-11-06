На 65-м году жизни скончался экс-тренер уфимского «Салавата Юлаева» Михаил Васильев. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Михаил Васильев был прославленным хоккеистом, олимпийским чемпионом и чемпионом мира в составе сборной СССР. В последние годы Михаил Александрович работал в хоккейных клубах Башкирии. С 2016 по 2017 год был тренером нефтекамского «Тороса», в сезоне-2019/20 возглавлял команду, а также входил в тренерский штаб «Салавата Юлаева» с 2020 по 2022 год.
«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Александровича.
Ранее сообщалось о кончине президента Федерации хоккея с мячом России Бориса Скрынника.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.