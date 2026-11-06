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10:28 (UTC+5), 06 Ноября 2026

Скончался экс-тренер уфимского «Салавата Юлаева» Михаил Васильев

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ХК «Салават Юлаев» предоставлено пресс-службой клуба «Башинформу»
Фото: ХК «Салават Юлаев» | предоставлено пресс-службой клуба «Башинформу»
Инсаф Хужабирганов

На 65-м году жизни скончался экс-тренер уфимского «Салавата Юлаева» Михаил Васильев. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Михаил Васильев был прославленным хоккеистом, олимпийским чемпионом и чемпионом мира в составе сборной СССР. В последние годы Михаил Александрович работал в хоккейных клубах Башкирии. С 2016 по 2017 год был тренером нефтекамского «Тороса», в сезоне-2019/20 возглавлял команду, а также входил в тренерский штаб «Салавата Юлаева» с 2020 по 2022 год.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Александровича.

Ранее сообщалось о кончине президента Федерации хоккея с мячом России Бориса Скрынника.

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