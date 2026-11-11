Ветераны СВО представят Башкирию на Кубке защитников Отечества

Ветераны СВО из Башкирии примут участие на Кубке защитников Отечества в Калуге. Команда состоит из 10 бойцов, сообщил вице-премьер республики — министр спорта Руслан Хабибов.
Как отметил вице-премьер, ветераны республики достойно показали себя на недавнем Кубке Мужества в Перми — они завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.
«Впереди у наших героев новый вызов — Кубок защитников Отечества. Как уже не раз отмечал Глава Республики Радий Фаритович: спорт — это отличный инструмент для реабилитации. И наши парни прекрасный тому пример. Многие из них даже представить не могли, что по возвращению домой найдут себя именно в этой сфере», — отметил Хабибов.
Ранее Башинформ сообщал, что Владимир Путин учредил Кубок защитников Отечества.
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