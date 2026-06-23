Владимир Путин учредил Кубок защитников Отечества

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В целях поддержки, социальной адаптации и физической реабилитации ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы учрежден приз президента Российской Федерации за победу в соревнованиях. Документом утверждается положение о призе, его описание и рисунок.

Приз является официальной наградой, учрежденной Президентом РФ и высшим признанием спортивных достижений ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы. В личных видах программ Кубка защитников Отечества приз вручается каждому победителю, в командных видах — каждой команде, ставшей победителем.

При этом каждому члену таких команд вручается уменьшенная копия скульптуры «Родина-мать зовет!» (главный монумент), входящей в состав объекта культурного наследия федерального значения «Мемориальный комплекс „Героям Сталинградской битвы“ на Мамаевом кургане (1960 г., 1967 г.)». Копия скульптуры выполнена из чугуна, ее высота — 20 см.

Призы вручаются в торжественной обстановке по итогам всероссийского этапа Кубка защитников Отечества.

Правительству Российской Федерации в 4-месячный срок поручено обеспечить включение Кубка защитников Отечества в перечень официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Едином календарном плане.

Образован оргкомитет мероприятия. Финансирование расходов будет в пределах бюджетных ассигнований, а также за счет средств иных источников.