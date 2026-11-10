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08:37 (UTC+5), 10 Ноября 2026

В Уфе определили команды для участия в Кубке России по лапте

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Собор русских Башкортостана Пресс-служба
Фото: Собор русских Башкортостана | Пресс-служба
Ляйсан Закирова

В башкирской столице прошли соревнования по мини-лапте на Кубок Собора русских Башкортостана. В них приняли участие одиннадцать молодёжных команд из Уфы, Мелеуза, Белокатайского, Иглинского, Кармаскалинского, Уфимского, Хайбуллинского, Чишминского и других районов республики.

По итогам соревнований среди женских команд первое место заняла команда БГПУ им. М. Акмуллы, среди мужских команд – сборная БашГАУ.

Победителям предстоит защищать честь Республики Башкортостан в Кубке России, который пройдёт в Уфе с 23 по 27 ноября, сообщили организаторы.

Отметим, что проведение состязаний по мини-лапте стало уже доброй традицией. Они проходят в Уфе с 2017 года в целях возрождения русских традиционных видов спорта, приобщения молодёжи и взрослого населения к здоровому образу жизни, истории и культуре славянских народов.

Ранее «Башинформ» писал о том, что башкирские бадминтонисты Родион Алимов и Алина Давлетова стали победителями международного турнира в Индии.

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