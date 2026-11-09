Башкирские бадминтонисты стали победителями турнира в Индии

Башкирские бадминтонисты Родион Алимов и Алина Давлетова стали победителями международного турнира Telangana India International Challenge 2026. Об успехе воспитанников башкирского спорта сообщил вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов.

На пути к финалу уфимские спортсмены переиграли 2 пары из Индии, Малайзии и в финале победили снова пару из Индии.

«Родион и Алина — самый успешный смешанный дуэт (микст) в истории советского и российского бадминтона. Их главным историческим достижением стало золото чемпионата Европы 2021 года в Киеве, где они стали первыми в истории российскими бадминтонистами, выигравшими титул в смешанном парном разряде. Это уже второй подряд турнир, где башкирские бадминтонисты завоевали золотые медали. На прошлой неделе ребята триумфально выступили на KBA Diamond Jubilee India International Challenge 2026, где также стали победителями», — отметил Хабибов.

Ранее сообщалось, что гимнастка из Башкирии поборется за главные медали юношеских Олимпийских игр.