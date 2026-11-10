«Салават Юлаев» поборется за очки на выезде с «Нефтехимиком»

«Салават Юлаев» сегодня на выезде сыграет с «Нефтехимиком». Игра стартует в 21.30 по уфимскому времени (6+).

В этом сезоне «юлаевцы» остаются непобедимыми соперниками для «волков». Команды два раза играли в Уфе — в обоих случаях сильнее оказывался «Салават Юлаев» (2:0, 4:3). Для «юлаевцев» сейчас важнее всего продолжить эту победную серию. Они борются за сохранение места в зоне плей-офф Восточной конференции. Уфимцы за последние пять игр одержали лишь две победы. А нижнекамцы успешно начали сезон и сейчас занимают вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

«Салават Юлаев» на выезд отправился с недавно подписанными игроками. Защитники Руслан Педан и Артём Земчёнок могут дебютировать в сегодняшнем матче. А в воротах может сыграть Иван Бочаров, который оформил «сухарь» в матче с «Ладой».

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