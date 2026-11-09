«Салават Юлаев» отправился на выезд с новыми игроками

«Салават Юлаев» отправился на выезд с новыми защитниками. В состав вошли игроки обороны Руслан Педан и Артем Земченюк, заключившие контракт с клубом на прошлой неделе.

В команду из сборной России вернулся нападающий Александр Жаровский. Защитник Виталий Будницкий и вратарь Никита Богданов отправились в нефтекамский «Торос».

10 ноября уфимская команда сыграет с «Нефтехимиком».