Александр Жаровский проводит 100-й матч в КХЛ

Сегодня, 10 ноября, нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский вышел на лёд в юбилейном, 100-м матче в Континентальной хоккейной лиге. Значимое событие совпало с гостевой игрой уфимцев против нижнекамского «Нефтехимика».
Клуб поздравил хоккеиста с этим рубежом и пожелал больших побед вместе с командой.
«Поздравляем Александра с этим значимым событием и желаем больших побед вместе с командой!» — говорится в сообщении «Салавата Юлаева».
Ранее сообщалось, что Жаровский из Уфы стал самым лучшим игроком Кубка Будущего.
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