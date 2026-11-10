Александр Жаровский проводит 100-й матч в КХЛ

Сегодня, 10 ноября, нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский вышел на лёд в юбилейном, 100-м матче в Континентальной хоккейной лиге. Значимое событие совпало с гостевой игрой уфимцев против нижнекамского «Нефтехимика».

Клуб поздравил хоккеиста с этим рубежом и пожелал больших побед вместе с командой.

«Поздравляем Александра с этим значимым событием и желаем больших побед вместе с командой!» — говорится в сообщении «Салавата Юлаева».

Ранее сообщалось, что Жаровский из Уфы стал самым лучшим игроком Кубка Будущего.