Загребин из «Салавата Юлаева» вторую неделю остаётся лучшим игроком КХЛ

Хоккеист «Салавата Юлаева» Максим Загребин вторую неделю подряд остаётся лучшим игроком КХЛ. С начала сезона молодой форвард получил это звание уже четырежды.

Лауреатов определяют на основании статистических данных. Максим Загребин набрал 3 (1+2) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+2». На его счету также один блокированный бросок и один перехват.

В домашнем матче с «Ладой» молодой хоккеист забросил красивую шайбу после сольного прохода. Игра завершилась разгромной победой «юлаевцев» — 5:0. Также Загребин отдал голевую передачу в овертайме матча против «Автомобилиста» и помог набрать важные очки команде (3:2).

«Салават Юлаев» завтра, 10 ноября, на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».