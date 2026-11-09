Сотрудницы МЧС из Башкирии в составе сборной победили на чемпионате мира

Сборная МЧС России стала чемпионом мира на XXI чемпионате среди мужчин и XII чемпионате среди женщин по пожарно-спасательному спорту, который проходил в Баку. В копилке наших спасателей 16 медалей: 6 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых. Мужская сборная подтвердила свой статус сильнейшей в мире, став девятикратным чемпионом мира. Всего в соревнованиях приняли участие команды из 20 стран мира.

В составе женской команды выступили спортсменки из Башкирии Эльза Абубакирова и Олеся Ценова, уже имеющие звание чемпионок мира 2025 года. Олеся Ценова также завоевала бронзу в индивидуальной дисциплине — преодолении 100-метровой полосы с препятствиями.

Тренерский успех также связан с Башкирией. Сборную тренировала Анастасия Галичанина, отметили в пресс-службе регионального МЧС.

Ранее «Башинформ» сообщал об успехах юной гимнастки Полины Дмитриевой, которая пробилась в финал юношеских Олимпийских игр.