Радий Хабиров поздравил Тансыккужину с победой на чемпионате мира

Радий Хабиров на оперативном совещании правительства поздравил шашистку Тамару Тансыккужину с победой на чемпионате мира по шашкам. Глава республики отметил, что это потрясающий результат, башкирская спортсменка вновь подтвердила свое профессиональное мастерство.

Напомним, чемпионат мира проходил в Турции под эгидой Международной ассоциации шашек (IDA). В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменок из девяти стран. Заместитель спикера Госсобрания Башкирии Тамара Тансыккужина заняла девятое место в дисциплине рапид, в классической программе показала уверенную игру и завоевала золотую медаль.