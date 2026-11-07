Радий Хабиров рассказал о выдающейся шашистке Башкирии

«Наверняка многие уже слышали о блистательной победе нашей землячки и коллеги — вице-спикера Государственного Собрания — Курултая Башкортостана Тамары Тансыккужиной. На минувшей неделе она завоевала золото чемпионата мира по шашкам, — напомнил Радий Хабиров. — Думаю, самое время в моей рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан рассказать о Тамаре Михайловне подробнее».

Тамара Тансыккужина родилась в Набережных Челнах, в 15 лет переехала в Ишимбай, а затем в Уфу — ради спортивной карьеры.

На данный момент она — заслуженный мастер спорта России, международный гроссмейстер по шашкам. Семикратная чемпионка мира по версии Всемирной федерации шашек (FMJD), действующая чемпионка мира по версии Международной ассоциации шашек (IDA) 2026 года. Спортсменка из Башкортостана дважды побеждала на Всемирных интеллектуальных играх, чемпионатах Европы (2000, 2008) и многочисленных международных турнирах.

«Чемпионат мира в Турции, откуда Тамара Михайлова привезла последнее на сегодняшний день золото (но уверен, не последнее в карьере!), проходил под эгидой Международной ассоциации шашек. В нем участвовали более 150 спортсменов из девяти стран, включая Польшу и Эстонию. Старт дался непросто: в рапиде — лишь девятое место, долго не удавалось найти свою игру. Но в классической программе при том же составе соперниц Тамара Михайловна собралась и вышла на первое место. Блестящее мастерство в сочетании с огромной волей к победе снова привели ее на высшую ступень пьедестала почета», — заявил Глава Башкортостана.

Как подчеркнул руководитель региона, деятельность Тамары Тансыккужиной многогранна. У нее не только серьезная должность в парламенте — она занимается большой общественной работой по развитию детского шашечного спорта в Башкортостане. Тамара Тансыккужина — автор социально значимого проекта «Шашки в детские сады», в рамках которого более 400 воспитателей детсадов прошли дополнительное обучение и сегодня уже занимаются с детьми.

Под редакцией именитого гроссмейстера изданы четыре книги по шашкам. Среди ее наград — ордена Дружбы народов и Салавата Юлаева, дипломы Олимпийского комитета России и Российского комитета «Фэйр плэй», почётный знак Министерства спорта «Выдающийся спортсмен Республики Башкортостан».

«От души поздравляю и искренне горжусь Вашими успехами, уважаемая Тамара Михайловна. Сердечно благодарю за огромный вклад в развитие спорта России и Башкортостана, за его продвижение на международной арене. Желаю Вам крепкого здоровья, мира, добра и новых успехов!», — резюмировал Радий Хабиров.