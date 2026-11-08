Жаровский из Уфы стал самым лучшим игроком Кубка Будущего

В Санкт-Петербурге завершился международный турнир по хоккею «Кубок Будущего». Молодёжная сборная России U20 обыграла в финальном матче сверстников из Белоруссии со счётом 6:2 и стала чемпионом турнира.

Турнир проходил в Санкт-Петербурге. В трех матчах турнира команда России одержала три победы с общей разницей шайб 23–5: над юниорской командой страны U18 — 10:3, над Казахстаном U20 — 7:0 и над Беларусью U20 — 6:2.

Игрок «Салавата Юлаева» Александр Жаровский стал лучшим игроком Кубка. В финальном матче он отдал две результативные передачи. На его счету шесть очков (2+4).

Ранее сообщалось, что сборная России заменит команду Норвегии на молодежном чемпионате мира.