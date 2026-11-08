Игрок «Салавата» заявил, что команда России готова к чемпионату мира

Воспитанник «Салавата Юлаева» Алан Шайхлисламов заявил о готовности российских хоккеистов к молодежному чемпионату мира. Видеоинтервью опубликовала Федерация хоккея России в соцсетях.
«Когда нас допустили к международным соревнованиям, эмоции переполняли. Мы никогда такого не испытывали, не ездили на такие турниры. Но от нас сейчас ничего не зависит. Решение принимается наверху. Но мы готовы к любому исходу. Я думаю, что сам лично готов к высокому уровню ожиданий и давления», — сказал Алан.
Алан Шайхлисламов оформил хет-трик в матче России U20 с молодежной сборной Казахстана (7:0) в матче Кубка Будущего. Турнир проходит с 5 по 8 ноября в Санкт-Петербурге.
Ранее Башинформ сообщал, что сборная России заменит команду Норвегии на молодежном чемпионате мира.
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