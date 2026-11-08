Башкирская гимнастка вышла в финал юношеских Олимпийских игр

Гимнастка из Стерлитамака Полина Дмитриева вышла в финал юношеских Олимпийских игр в Дакаре. Она заняла третье место по итогам квалификации.
В сумме четырех упражнений Полина набрала 52,733 балла, с небольшим преимуществом лидируют представительницы Китая — Си Гуйинь (53,099) и Чжун Ци (52,932). Финал, в котором примут участие 18 лучших гимнасток, состоится 10 ноября.
Стерлитамакская гимнастка прокомментировала свое выступление пресс-службе Олимпийского комитета России.
«На соперниц в своей ротации внимание не обращала, была сосредоточена на том, чтобы максимально хорошо сделать собственную программу. Условия в зале комфортные, никаких проблем не возникло, за исключением нюанса с мостиком на опорном прыжке. Ошибка на бревне связана с тем, что постаралась поднять плечи и в итоге перекрутила. Не рассчитала чуть-чуть, наверное. А в остальном все хорошо, я довольна», — поделилась Полина.
14-летняя Полина Дмитриева — самая юная спортсменка в составе сборной страны. Россию представляют 13 атлетов в 9 видах спорта.
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